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Polis memurunun aracında yakalanan patlayıcıların bulunma anı kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2022 16:19
Güncelleme:22.03.2022 16:19
Hakkari’nin Yüksekova’da 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramaya dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.
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