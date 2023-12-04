Polatlar’a uyuşturucu suçlaması! Savcılık ihbarı soruşturmaya çevirdi

Yasa dışı bahis, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti yeni bir ihbarla sarsıldı. Savcılığa başvuran bir kişi, Polatlar'ın yurt dışından getirdikleri hammaddelerdeki uyuşturucuları laboratuvarda ayrıştırdıklarını iddia etti. Savcılık da bu iddiayı diğer soruşturmayla birleştirdi.

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