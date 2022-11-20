PKK/PYD’ye Pençe Kılıç darbesi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedef imha edilerek, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından Türkiye’ye yapılan saldırılarda üs olarak kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın başarıyla icra edildiğini açıkladı. Harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedefin imha edildiği bildirilen açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve bunların arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu ifade edildi. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.