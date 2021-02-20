PKK’nın kozmik odasına girildi! Silahlar imha edildi arşivler ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gara'daki operasyonu PKK terör örgütünde büyük bir yıkıma yol açtı. Peki örgüt Gara'da neler kaybetti? Dünyanın en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştiren Mehmetçik hangi bilgilere ulaştı? İşte tüm detaylar…

Amerika'dan aldıkları silah ve mühimmatlar hava operasyonuyla imha edildi. En önemlisi kozmik nitelikteki arşiv belgeler ele geçirildi. PKK'nın Gara operasyonuyla girdiği panik havasının nedeni belli oldu. Yıllarca Gara'yı en güvenli nokta olarak bilen PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kartal 2 harekatıyla bozguna uğradı.

Burada örgütün kritik cephanelikleri bulunuyordu. ABD, Rusya ve Avrupalı devletlerin PKK'ya verdiği yeni nesil manpads füzeleri ve güdümlü tanksavar füzesi olan ATGM'ler hava harekatlarıyla imha edildi.

Yine Gara'da örgütün sözde karargah ve eğitim merkezleri ile hastane/terzihane gibi yaşamsal tesisleri vardı. Ama en büyük darbe ise örgütü deşifre edecek kozmik arşiv belgelerinin ele geçirilmesi oldu.

bu belgelerde PKK'nın eylem planları, örgütün yapılanması ve uluslararası ilişki ağı ile ilgili önemli bilgiler bulunuyordu.

PKK'nın metropol ve şehirlerde bombalı eylem yapan uzantısı TAK'ın merkezi de Gara'daydı. Yine TSK'nın hava bombardımanıyla o merkez de imha edildi.