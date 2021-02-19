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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Gara" mesajı: Artık PKK hiçbir yerde güvende hissetmeyecek

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , "Artık hiçbir yerde güvende hissetmeyecek. Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Gara mesajı: Artık PKK hiçbir yerde güvende hissetmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İzmir Foça'da 2'nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar Pençe Kartal-2 Harekatı'yla Gara'da teröristlere ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi. Akar, "PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında" dedi.

Akar harekata ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler."

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