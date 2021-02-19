Terör örgütü yüzünden göç eden Gara şehidinin babası: Bunlara prim yok çocuklarınıza sahip çıkın

BABA ŞEYHMUS KAYA: 'ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Oğlunun şerefiyle şehit olduğunu vurgulayan Şeyhmus Kaya, "Artık elinizi vicdanınıza koyun. Bırakın şu örgütü. Elinizi vicdanınıza koyun, çocuklarınız artık dağa katılmasın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Devlet geniştir, zengindir. Sen bir simit satarsın, evini geçindirebilirsin. Örgütten ne fayda gördünüz şimdiye kadar? Bak ben 20 sene bu çocuğu okuttum. Biz fakiriz ama şerefli bir insanız. Oğlum şerefiyle şehit oldu. Bunlara prim yok. Ben daha evvel Derik'teydim, bunlara prim vermedim. Birkaç sefer evime saldırdılar. Her şeyi yaptılar bana" dedi.