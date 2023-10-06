PKK’nın hangi tesisleri vuruldu?

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda MİT Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekat gerçekleştirdi. MİT'e ait çok sayıda SİHA'nın görev aldığı harekatta 20'den fazla hedef imha edildi. Bu hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.