06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'nın hangi tesisleri vuruldu?

PKK'nın hangi tesisleri vuruldu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 01:32
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda MİT Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekat gerçekleştirdi. MİT'e ait çok sayıda SİHA'nın görev aldığı harekatta 20'den fazla hedef imha edildi. Bu hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
PKK’nın hangi tesisleri vuruldu?
PKK'nın hangi tesisleri vuruldu?
HDP’li Temelli’den TSK’ya hadsiz sözler!
HDP'li Temelli'den TSK'ya hadsiz sözler!
Olası operasyonun derinliği ne olacak?
Olası operasyonun derinliği ne olacak?
Suriye’de TSK üssüne hain saldırı: 8 yaralı
Suriye'de TSK üssüne hain saldırı: 8 yaralı
Suriye sınırında sıcak saatler!
Suriye sınırında sıcak saatler!
Suriye’de terör hedefleri işte böyle vuruldu
Suriye'de terör hedefleri işte böyle vuruldu
Suriye’de PKK’ya nokta operasyon!
Suriye'de PKK'ya nokta operasyon!
Kahramanmaraş’ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
PKK’nın bombacısı Adıyaman’da yakalandı
PKK'nın bombacısı Adıyaman'da yakalandı
Koltuğu aldı safını değiştirdi
Koltuğu aldı safını değiştirdi
ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi!
ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi!
Karadeniz hamlesi! Rusya üs kuracak
Karadeniz hamlesi! Rusya üs kuracak
Daha Fazla Video Göster