PKK kampından İBB'ye! İBB çalışanının teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan bazı kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İşte o çalışanlardan birinin PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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