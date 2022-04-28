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PKK kampından İBB'ye! İBB çalışanının teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 11:22
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan bazı kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İşte o çalışanlardan birinin PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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