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Pitbull silah sayıldı: Sahibine silahla kasten yaralamadan 2 yıl 6 ay hapis verildi

A Haber
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Giriş: 18.05.2022 15:55
Beyoğlu’nda pitbull cinsi köpeğine ağızlık takmadan gezdirdiği için kendisini uyaranların üzerine köpeğini yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Yıldırım'a, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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