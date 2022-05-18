18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Pitbull silah sayıldı: Sahibine silahla kasten yaralamadan 2 yıl 6 ay hapis verildi
Beyoğlu’nda pitbull cinsi köpeğine ağızlık takmadan gezdirdiği için kendisini uyaranların üzerine köpeğini yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Yıldırım'a, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.