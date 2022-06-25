Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Cemal Metin Avcı'ya "şantaj" detayı dikkat çekti

Pınar Gültekin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığına yer verildi. Haksız tahrik indirimi ile ilgili detaylar da gerekçeli kararda yer aldı. Öte yandan mahkeme, Pınar Gültekin'in öldüren Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası vermiş, haksız tahrik indirimi kullanarak cezayı 23 yıla düşürmüştü. Avcı'nın 14.5 yıl cezaevinde kalması bekleniyor.