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Pençe- Kilit'te bir askerimiz şehit oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 00:43
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu.
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Pençe- Kilit’te bir askerimiz şehit oldu!
Pençe- Kilit'te bir askerimiz şehit oldu!
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