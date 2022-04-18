Pençe-Kilit’te 19 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin, “Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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