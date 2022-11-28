Pençe Kilit şehitlerine tören! Teğmen öztürkmen ve uzman çavuş Uğurlu'nun naaşları Gaziantep'e getirildi

Pençe Kilit harekatında şehit olan teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve piyade uzman çavuş Eyyüp Uğurlu'nun naaşları Gaziantep Havalimanı'na getirildi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN