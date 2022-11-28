28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pençe Kilit şehitlerine tören! Teğmen öztürkmen ve uzman çavuş Uğurlu'nun naaşları Gaziantep'e getirildi

Pençe Kilit şehitlerine tören! Teğmen öztürkmen ve uzman çavuş Uğurlu'nun naaşları Gaziantep'e getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2022 15:05
Pençe Kilit harekatında şehit olan teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve piyade uzman çavuş Eyyüp Uğurlu'nun naaşları Gaziantep Havalimanı'na getirildi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muharrem İnce CHP’yi topa tuttu
Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu
YPG kimliği ortaya çıktı!
YPG kimliği ortaya çıktı!
Mısır’a büyükelçi atanacak mı?
Mısır'a büyükelçi atanacak mı?
Pençe Kilit şehitlerine tören!
Pençe Kilit şehitlerine tören!
İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu yanıtı
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu yanıtı
İplikle resim sanatı icra ediyor!
İplikle resim sanatı icra ediyor!
İYİ Parti’den neden ayrıldı?
İYİ Parti'den neden ayrıldı?
Akşener’in görüştüğü Baro Başkanı kim?
Akşener’in görüştüğü Baro Başkanı kim?
Fırtına obüsleri teröristlerin korkulu rüyası!
Fırtına obüsleri teröristlerin korkulu rüyası!
Vali son durumu A Haber’de anlattı
Vali son durumu A Haber'de anlattı
Bilal Hassan’ın kardeşi yakalandı
Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Bülent Turan’dan A Haber’de
Bülent Turan'dan A Haber'de
Daha Fazla Video Göster