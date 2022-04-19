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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

DHA
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Giriş: 19.04.2022 16:34
Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde hava hücum harekatında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Delibaş'ın fotoğrafını kaldırılan şehit annesi Sınırtepe, "Benim oğlumun asker arkadaşıydı" diyerek gözyaşı döktü.
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