14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.