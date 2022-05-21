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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 15:42
Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. İşte ele geçirilenler...
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