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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 11:07
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
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