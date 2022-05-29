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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2022 15:11
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
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