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Pençe-Kilit Harekatı'nda iki askerimiz şehit

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Giriş: 26.11.2022 20:21
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda iki askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını duyurdu.
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