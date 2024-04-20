Özgür Özel’den milletvekillerine uyarı! Özel’den “kavga istemiyorum” mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında milletvekillerine sert uyarılarda bulundu. Özgür Özel parti disiplinine aykırı hareket edenlerle ilgili disiplin sürecinin başlatılabileceğini söyledi. Özel'in vekillere başka uyarıları da vardı.

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