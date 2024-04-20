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Özgür Özel’den milletvekillerine uyarı! Özel’den “kavga istemiyorum” mesajı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 20.04.2024 09:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında milletvekillerine sert uyarılarda bulundu. Özgür Özel parti disiplinine aykırı hareket edenlerle ilgili disiplin sürecinin başlatılabileceğini söyledi. Özel'in vekillere başka uyarıları da vardı.
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