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Özgür Özel'den bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret: Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz! Bedelli askerliğe kaçanlardan değil

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Giriş: 02.03.2024 15:02
Türkiye düşmanı ve binlerce şehidimizin katili Kandil ve PKK'nın piyonu olan DEM Parti ile kol kola yerel seçimlere doğru giden CHP'nin genel başkanı Özgür Özel Manisa'da skandal bir açıklamada bulundu. Özel bedelli askerlik yapan vatandaşların vatan sevgisini sorgularken "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’den bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret
Özgür Özel'den bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret
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