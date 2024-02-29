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Özel hedef küçülttü! Kılıçdaroğlu görevdeyken oy hedefinin yüzde 40 demişti Özel, şimdi ''yüzde 30'' dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 18:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yerel Seçim hedefini yüzde 30 olarak açıkladı. ''En önemli hedef mevcut kaleleri korumak. '' dedi. CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise Hatay eleştirisi geldi mevcut yönetime. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yıpratıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız.'' ifadelerini kullandı.
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