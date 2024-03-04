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Oyunculuk otobüsü buradan geçiyor! Figüranların bekleme durağı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 10:44
Eskiden filmlerde oynamak isteyen figüranlar, Yeşilçam olarak bilinen Beyoğlu sokağındaki kahvehanelerde iş ararlardı. Ama artık devir değişti. Dizilerde, filmlerde, reklamlarda ufak da olsa bir rol almayı amaçlayanlar artık belli yerlerde buluşuyor. İşte o noktalar figüranlar durağı olarak biliniyor. Arkadaşlarımız da bir figüran durağına gitti. Emekçi oyunculara mikrofon uzattı.
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Oyunculuk otobüsü buradan geçiyor! Figüranların bekleme durağı
Oyunculuk otobüsü buradan geçiyor! Figüranların bekleme durağı
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