Oyunculuk otobüsü buradan geçiyor! Figüranların bekleme durağı

Eskiden filmlerde oynamak isteyen figüranlar, Yeşilçam olarak bilinen Beyoğlu sokağındaki kahvehanelerde iş ararlardı. Ama artık devir değişti. Dizilerde, filmlerde, reklamlarda ufak da olsa bir rol almayı amaçlayanlar artık belli yerlerde buluşuyor. İşte o noktalar figüranlar durağı olarak biliniyor. Arkadaşlarımız da bir figüran durağına gitti. Emekçi oyunculara mikrofon uzattı.

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