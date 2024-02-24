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Oyun bağımlılığı yüzünden kendini vurdu! Oyun bağımlılığı nasıl kontrol altına alınır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 23:48
Günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle oyun bağımlılığının önüne geçmek oldukça zorlaştı. Samsun'da 12 yaşında bir çocuk da ailesi şiddet içerikli oyun oynamasına izin vermeyince evde bulduğu tabancayla kafasına sıktı. Peki bu oyun bağımlılığı nasıl bir boyuta geldi, aileler nelere dikkat etmeli uzmanından dinleyelim…
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