25 Şubat 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Oyun bağımlılığı yüzünden kendini vurdu! Oyun bağımlılığı nasıl kontrol altına alınır?
Günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle oyun bağımlılığının önüne geçmek oldukça zorlaştı. Samsun'da 12 yaşında bir çocuk da ailesi şiddet içerikli oyun oynamasına izin vermeyince evde bulduğu tabancayla kafasına sıktı. Peki bu oyun bağımlılığı nasıl bir boyuta geldi, aileler nelere dikkat etmeli uzmanından dinleyelim…