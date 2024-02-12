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Osmanlı düşmanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den hadsiz sözler!

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Giriş: 12.02.2024 02:47
CHP'nin Osmanlı devletine hazımsızlığı yine gün yüzüne çıktı. Son olarak CHP'li Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin mitinginde Osmanlı için hadsiz sözler sarf etti. Büyükerşen, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili "Osmanlı Devleti beyaz tenli karılar için sefer düzenlerdi" diyerek skandal ifadeler kullandı. Büyükerşen'e sosyal medya da kısa sürede tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, "Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır." dedi. Öte yandan MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamalarının Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu belirtti..
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