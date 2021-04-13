Orta Doğu’nun kaderi 6 günde nasıl değişti? İngiliz mandası Filistin’in kaderini değiştirdi

Dünya tarihi farklı sebeplerle yaşanan değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. Filistin ve 6 gün savaşları. Bu süreci anlamak tarihte biraz geriye gitmek lazım. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla, Filistin toprakları İngiliz mandasına girmek zorunda kaldı. Osmanlı döneminde, en sakin yıllarını yaşayan bu toprakların kaderi aslında o günden itibaren değişmeye başladı. İngilizler bölgeye girdiğinde zaten çoktan verdikleri sözler vardı. Osmanlı mirasını yok edeceklerdi. Bölge Araplardan arındırılacaktı. Orada bir Yahudi devleti kurulacaktı. İşte tarihi değiştiren kırılma noktalarında biri de bu olay. A Haber’in hazırladığı "Kırılma noktası" bu konuyu mercek altına aldı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN