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Orta Doğu'da kritik ziyaretler! Erdoğan Irak'ı, Aliyev Rusya'yı, Reisi Pakistan'ı ziyaret etti

Pınar Özenç
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 15:59
Güncelleme:23.04.2024 16:00
Orta Doğu birbiri ardına kritik ziyaretlere sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı, Azerbaycan Cumhubaşkanı Aliyev Rusya'yı, İran Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'ı ziyaret etti. Ziyaretlerin perde arkalarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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Kritik ziyaretlerin perde arkası
Kritik ziyaretlerin perde arkası
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