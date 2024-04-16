Orta Doğu diken üstünde! İsrail'in İran'a saldırısı an meselesi mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Misillemenin ardından İsrail ve İran arasında restleşme başladı. Hedef İran'ın vekil güçleri mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar ve KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN