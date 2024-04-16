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Orta Doğu diken üstünde! İsrail'in İran'a saldırısı an meselesi mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 13:21
Misillemenin ardından İsrail ve İran arasında restleşme başladı. Hedef İran'ın vekil güçleri mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar ve KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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