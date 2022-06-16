16 Haziran 2022, Perşembe
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Örgüt propagandasına dönüşen düğünde CHP izi! Çelenk gönderdi
İstanbul Esenyurt'ta bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen düğünde damatla birlikte gözaltına alınan 9 akrabası tutuklandı. Skandal düğüne CHP'li Esenyurt Belediye Başkanının da çelenk gönderdiği ortaya çıktı.