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Örgüt propagandasına dönüşen düğünde CHP izi! Çelenk gönderdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2022 10:03
İstanbul Esenyurt'ta bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen düğünde damatla birlikte gözaltına alınan 9 akrabası tutuklandı. Skandal düğüne CHP'li Esenyurt Belediye Başkanının da çelenk gönderdiği ortaya çıktı.
Örgüt propagandasına dönüşen düğünde CHP izi!
Örgüt propagandasına dönüşen düğünde CHP izi!
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