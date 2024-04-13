Operasyonun son anları A Haber’de

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Hattın durması üzerine 24 kabinde 184 kişi mahsur kaldı. Gece boyunca süren ve sabah da devam eden çalışmalarda kabinlerde kalan tüm vatandaşlara tahliye edildi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, faciaya ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.