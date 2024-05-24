24 Mayıs 2024, Cuma
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Ön kaza raporu A Haber'de açıklandı! Reisi kurban mı edildi?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Kazanın sabotaj mı yoksa hava koşullarından dolayı mı olduğu ise hala merak konusu iken A Haber ön kaza raporunu ekranlara getirdi. Raporda kazanın kasıtlı sabotaj olduğu geçerken detayları Gazeteci Mete Sohtaoğlu detayları canlı yayında anlattı. İşte detaylar…