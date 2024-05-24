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Ön kaza raporu A Haber'de açıklandı! Reisi kurban mı edildi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 00:13
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Kazanın sabotaj mı yoksa hava koşullarından dolayı mı olduğu ise hala merak konusu iken A Haber ön kaza raporunu ekranlara getirdi. Raporda kazanın kasıtlı sabotaj olduğu geçerken detayları Gazeteci Mete Sohtaoğlu detayları canlı yayında anlattı. İşte detaylar…
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Ön kaza raporu A Haber’de açıklandı!
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