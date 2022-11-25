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Olası kara harekatı ne zaman?

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Giriş: 25.11.2022 14:03
Güncelleme:25.11.2022 14:08
Olası kara harekatı için sınır hattında ve Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelerde hazırlıklar yapılıyor. Gelişmeleri, Suriye’de Azez- Tel Rıfat sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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