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Öğretmene kariyer fırsatı! Resmi Gazete’de yayımlandı

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 10:16
Güncelleme:13.05.2022 10:16
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin takvim yarın ilan edilecek." ifadelerine yer verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

*Meslek, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrılacak

*10 yıllık öğretmenler uzman öğretmen olabilecek

*10 yıllık uzman öğretmenler başöğretmen olabilecek

*Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav takvimi bugün belli olacak

*Yazılı sınavlar yılda bir kez yapılacak

*Unvanı değişen öğretmene bir ay sonra tazminat ödenecek

*Her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek

*Aday öğretmen süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamayacak.

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