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Öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika flaş açıklama! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kesin sayı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 12:10
Dün Başkan Erdoğan, öğretmen ataması yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni bir açıklama geldi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama
Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama
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