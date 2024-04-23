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Öğretmen adaylarına müjde! Bakan Tekin: Önümüzdeki hafta atamalarda rakam netleşecek.

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 22:05
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." dedi.
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