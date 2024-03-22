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Öğrencinin bayrak sevgisi takdir topladı! Jandarmadan bayrağı koruyan öğrenciye hediye

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 16:36
Aydın'da uçan bayrağı yerden alıp öpüp alnına koyan ortaokul öğrencisi Mustafa Eymen'in davranışı takdir toplamıştı. Mustafa Eymen'e jandarma tarafından hediyeler verildi.
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