Odessa limanında mahsur kalan Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber'de

Odessa limanında mahsur kalan Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Alibeyler, "Yetkililerle görüşme halindeyiz, bir sıkıntımız yok. Güçlü bir devletimiz var bayrağımız güçlü bir bayraktır." ifadelerini kullandı..