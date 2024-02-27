27 Şubat 2024, Salı
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O görüntünün sürpriz dolu hikayesi! Kızlar 2. bahar oldu
Sosyal medyayla haşır neşirseniz, bu video çıkmıştır karşınıza. Sevgililer gününde babalarının kendilerine aldığı çiçekle büyük sevinç yaşayan ikizlerin görüntüsü gündem oldu. ATV Haber, 2.5 yaşındaki Eliz ve Deniz'in İzmir'deki evlerine konuk oldu. Ve o kısa videonun arkasından sürprizlerle dolu gibi bir öykü çıktı.