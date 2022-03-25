25 Mart 2022, Cuma
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Nüfusu 4 milyona çıkan Lviv’de son durum ne?
Savaş nedeniyle Ukraynalıların yaşama kaçışı sürüyor. Mültecilerin akın ettiği nokta ise Lviv. Bölgede bulunan tren garında mülteci yoğunluğu had safhada. Savaştan kaçanların akın etmesiyle Lviv'de nüfus 4 milyonu geçti. Lviv'de saat 22:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. O noktadan gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.