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Nüfusu 4 milyona çıkan Lviv’de son durum ne?

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 09:32
Güncelleme:25.03.2022 09:33
Savaş nedeniyle Ukraynalıların yaşama kaçışı sürüyor. Mültecilerin akın ettiği nokta ise Lviv. Bölgede bulunan tren garında mülteci yoğunluğu had safhada. Savaştan kaçanların akın etmesiyle Lviv'de nüfus 4 milyonu geçti. Lviv'de saat 22:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. O noktadan gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
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