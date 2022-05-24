Normalleşme sürecinde yeni sayfa! 15 yılın ardından İsrail'e ilk ziyaret neler getirecek?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl sonra İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk durağı ise Filistin olacak. Çarşamba günü ise İsrail’e geçecek ve önemli temaslarda bulunacak. Kritik ziyaretler öncesi Bakan Çavuşoğlu, “İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasını konuşacağı.” dedi. Peki İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi? İsrail ile normalleşme süreci nasıl işleyecek? 15 yılın ardından İsrail'e ilk ziyaret neler getirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'e gidiyor. Bakan Çavuşoğlu'nun ilk durağı Ramallah olacak. İkili temaslarda bulunacak Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riyad Maliki ile bir araya gelecek ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından çarşamba günü İsrail'e geçecek. İsrail Dışişleri Bakanı ve alternatif Başbakan Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Çavuşoğlu'nun kritik ziyaretini takip eden Okan Müderrisoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şu anda tarihi bir ziyarete eşlik ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu 15 yıl aradan sonra İsrail'de ve bu 2 ayaklı bir program. İlk olarak Filistin'deyiz ve burada görüşmeler başladı. Bakan Çavuşoğlu burada önemli temaslarda bulunacak ve Filistin devlet Başkanı Abbas ile görüşecek. Bu görüşmelerin ardından İsrail'e geçecek.

Bakan Çavuşoğlu yarın İsrail Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapacak. Turizm Bakanı ile de bir görüşme yapacak ve bu noktalarda ortak basın toplantıları olacak. Karşılık büyükelçilerin atanması konusu ele alınacak.

Bunun yanında bir enerji başlığı var. İsrail tarafı enerji konusunun siyasi konulardan ayrışarak görüşülmesi gerektiğini belirtmişti. Türkiye tarafı da bunu olumlu karşılamıştı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de İsrail'e bir ziyareti olması bekleniyor."