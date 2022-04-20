20 Nisan 2022, Çarşamba
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Netflix’te rekor üyelik iptali! Hisseler çöktü, 30 milyar dolarlık kayıp
ABD'li dijital medya devi Netflix, 2022 yılına tahminlerin çok gerisinde başladı. Yılın ilk çeyreğine ilişkin raporları yayımlayan şirket, 200 bin abone kaybedildiğini duyurdu. Yılbaşından şimdiye kadar 2 buçuk milyon abone kazanmayı hedefleyen şirket, 10 yıldan fazla sürede ilk kez eksiye düşmüş oldu.