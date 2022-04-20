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Netflix’te rekor üyelik iptali! Hisseler çöktü, 30 milyar dolarlık kayıp

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Giriş: 20.04.2022 15:30
ABD'li dijital medya devi Netflix, 2022 yılına tahminlerin çok gerisinde başladı. Yılın ilk çeyreğine ilişkin raporları yayımlayan şirket, 200 bin abone kaybedildiğini duyurdu. Yılbaşından şimdiye kadar 2 buçuk milyon abone kazanmayı hedefleyen şirket, 10 yıldan fazla sürede ilk kez eksiye düşmüş oldu.
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