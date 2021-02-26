Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında anıldı | Necmettin Erbakan kimdir?

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 27 Şubat 2011'de vefat eden eski Başbakan Necmettin Erbakan, 12 Ekim 1969'daki seçimde Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında 42 yıl geçirdi. Peki, Necmettin Erbakan kimdir? Hangi yeniliklere imza attı? İşte Necmettin Erbakan'ın hayatı....

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