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NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşım!

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Giriş: 12.04.2022 16:42
NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Twitter paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını kullanarak Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi. Paylaşımda F-16 savaş uçaklarındaki kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi. Öte yandan İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatlerden kaçmadı.
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NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşım!
NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşım!
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