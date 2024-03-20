Murat Kurum'un ulaşım alanındaki vaatleri! Metrobüs hattı uzayacak, 2 yakaya 2 büyük tünel

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un ulaşıma yönelik birçok vaadi bulunuyor. O vaatlerin başında yarım kalan metroların tamamlanması metrobüs hattının uzatılması ve Harem Esenler Otogarı’nın şehrin dışına taşınması gibi birçok başlıklar var.

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