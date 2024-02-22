Murat Kurum Ortaköy'de coşkuyla karşılandı: En büyük başkan bizim başkan! İstanbul muradına erecek

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum Ortaköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

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