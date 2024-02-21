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Murat Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog: Biz Kürtler seni destekleyeceğiz!

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Giriş: 21.02.2024 21:12
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. Murat Kurum’un yeni durağı Bahçelievler’de bir vatandaşla gerçekleştirdiği samimi diyalog sosyal medyada viral oldu. Vatandaş "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın” dedi. Kurum’da samimi anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu dil gönülden sevenleri dili" dedi.
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