Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde seçmenlere hitap etti. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a 5 yıllık süreçte fetret dönemini yaşattığına vurgu yapan Kurum, "Kulakları İstanbul'a, Bayrampaşa'ya kapalı, gözleri İstanbul'u görmeyen, dilleri İstanbul'u söylemeyen adamların elinde maalesef şu beş yıllık süreçte İstanbul'umuz heba oldu." dedi. Kurum, "24 Mart mitingi İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak.'' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN