21 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde seçmenlere hitap etti. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a 5 yıllık süreçte fetret dönemini yaşattığına vurgu yapan Kurum, "Kulakları İstanbul'a, Bayrampaşa'ya kapalı, gözleri İstanbul'u görmeyen, dilleri İstanbul'u söylemeyen adamların elinde maalesef şu beş yıllık süreçte İstanbul'umuz heba oldu." dedi. Kurum, "24 Mart mitingi İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak.'' ifadelerini kullandı.