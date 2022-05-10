10 Mayıs 2022, Salı
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Mülteci provokasyonunda hedef ne? Sosyal medyada yalan haber nasıl yayılıyor?
Türkiye'de mülteci krizi yaşanıyor mu, yoksa suni bir kriz oluşturup sosyal medya üzerinden provokasyon mu yürütülüyor? Yapılan araştırmalara göre çoğu paylaşım bot denilen hesaplardan yapılıyor. Tek tuşla halk mültecilerden nefret edecek hale getiriliyor? Peki ama nasıl? İşte dezenformasyonun yol haritası.