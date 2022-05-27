Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi! 6'lı masayı da hedef aldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" sözlerine tepki gösterdi. Bu söylemin yanlış olduğunu dile getirdi. CHP'de yalan ve iftiranın diz boyu olduğunu söyleyen İnce, "Lanet olsun dedim CHP'den kurtuldum" açıklamasında bulundu. İnce, altılı masa ve 2018'deki adaylık süreci ile ilgili de çok konuşulacak sözler söyledi.