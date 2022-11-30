30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! O masayı yıkardım

Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! O masayı yıkardım

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 17:03
Eski CHP'li Muharrem İnce, 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi değerlendirdi. İYİ Partili bazı vekillerin sert eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasını işaret eden İnce, "CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.
Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Dosyası İstanbul’a gönderildi
Dosyası İstanbul’a gönderildi
CENTCOM PKK/YPG’nin arka bahçesi mi?
CENTCOM PKK/YPG'nin arka bahçesi mi?
6’lı masada rota Gül’e dönüyor
6’lı masada rota Gül’e dönüyor
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
MGK’da son toplantı yarın!
MGK'da son toplantı yarın!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye’nin yasaklı yılları! İnsanlığın bittiği ayrımcılık dönemi
Türkiye'nin yasaklı yılları! İnsanlığın bittiği ayrımcılık dönemi
Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek
Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek
74 Belediyede 88 terör soruşturması
74 Belediyede 88 terör soruşturması
İtalya Bakan A Haber’e konuştu!
İtalya Bakan A Haber’e konuştu!
Terör inlerine böyle girdiler
Terör inlerine böyle girdiler
Daha Fazla Video Göster