Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! O masayı yıkardım

Eski CHP'li Muharrem İnce, 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi değerlendirdi. İYİ Partili bazı vekillerin sert eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasını işaret eden İnce, "CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.