30 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! O masayı yıkardım
Eski CHP'li Muharrem İnce, 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi değerlendirdi. İYİ Partili bazı vekillerin sert eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasını işaret eden İnce, "CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.